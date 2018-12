Las fotos de Gaby Espino con sus hijos que han enloquecido a sus fans en las redes

Gaby Espino realizó una sesión de fotos navideñas junto a sus hijos Oriana y Nickolás que alborotaron las redes.

Espino, colgó en su Instagram una imagen alusiva a la época de Navidad en la que aparece con su hijo menor Nickolás. Sin embargo, la publicada por la actriz es una de varias fotos tomadas ese día que se viralizaron en las redes donde aparecen los tres juntos: Gaby y sus hijos.

La actriz venezolana, que protagonizará la nueva producción de Telemundo, Jugar con fuego, fue colmada de halagos por parte de sus seguidores quienes amaron la foto con el menor de sus niños, cuyo padre es el cantante y actor JenCarlos Canela. Además, recalcaron que es precioso. “Que ternura me encanta la foto”, “Hermosos, que lindo que está Jeancito.. Nicolás :)”, “Foto más hermosa”, “Hermoso igual que sus padres, besos y buenos deseos para todos”, “¡Vaya hijo tienes! ¡Qué fotaza, mola veros a los dos así!” y “¡Wow, ya está grande el niño! Felicidades”, dijeron.

Incluso, hubo quienes expresaron alegría porque Espino presentó a sus hijos en estas fotos. “Hermoso verla [en la] faceta de madre que siempre cuidó celosamente”, y “Bueno dónde están los que tenían a Gaby loca con que mostrara a los hijos en las redes ahí los tienen. Ella siempre ha sido ella misma buena madre solo que ahora se da la licencia de mostrarlos. Bellísima en esta faceta”, dijeron. Mientras, cuando una usuria pregunto por la pareja de Espino, otros fans le explicaron que era un hombre que la valoraba refiriéndose a Jaime Mayol.

Por esto, todo vale la pena…!”, fue el calce que escribió Espino donde se le ve a su hijo recibiendo un beso de su hijo. La actriz indicó que las fotos estuvieron a cargo de The Memory Land, la decoración de ambiente fue de Sleepy Teepee Miami y usaron piezas, el carro de Hello Tiny Spot. Los fans de la actriz también dejaron mensajes en la foto de promoción que compartió The Memory Land en su Instagram. “Gaby Dios te bendiga, se ven hermosos”, “las amé”, “Bellísimas”, y “hermosas fotos”, comentaron.