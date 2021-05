Gaby Espino comparte foto en bikini y provoca fuerte revuelo La actriz publicó unas imágenes en traje de baño que ponen al descubierto su espectacular figura, para muchos excesivamente delgada. "Está en el hueso". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La transformación física de Gaby Espino en el último año ha sido brutal. Las rutinas de entrenamiento a las que se ha sometido y el cuidado de su alimentación han tenido unos resultados espectaculares. Su figura luce mucho más definida, musculada y delgada. En una reciente publicación en el mar, la venezolana compartió un bikinazo impresionante que generó un debate a dos bandas. Los que aplaudieron su cuerpo fruto del trabajo físico y quienes, desde la buena fe, consideraron que estaba demasiado delgada. Desde altamar y en la mejor compañía, Gaby se mostró así de feliz y sensual junto a su colega y amigo, el también actor Erick Elías. En medio del rodaje de su nueva película, la conductora quiso hacer partícipe a su público que no todo es sufrir, también hay momentos divertidos. Los comentarios de sus seguidores en Instagram no se hicieron esperar y le lanzaron piropos y consejos por igual para que no baje más de peso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Por qué tanta delgadez?", "Está en el hueso", "Gaby no te queremos así de flaca... más rellenita te ves más bonita", "Ella es un mujerón, tremenda actriz, pero esta muy delgada", "Siempre hermosa pero perdió el flow con tanta delgadez", "No adelgaces más por favor", le expresaron cordialmente. En los últimos meses Gaby ha compartido sus rutinas de ejercicios en redes que van desde el pilates en máquina, pasando por el boxeo hasta el trabajo puro y duro de gimnasio. Los resultados de su esfuerzo saltan a la vista. A sus 43 años la feliz mamá de dos hijos puede presumir de vivir un momento personal y profesional increíble y así lo dictamina su sonrisa, siempre presente en cada una de sus imágenes.

