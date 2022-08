¡El ex de Gaby Espino se deja ver con esta flamante famosa! Miguel Mawad, quien fuera pareja de la actriz venezolana, ha sorprendido al publicar una cariñosa imagen junto a una de las mujeres más despampanantes del entretenimiento, ¡y ex de Nicky Jam! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos meses derrochando un amor muy bonito, finalmente Gaby Espino y Miguel Mawad pusieron punto y final a su relación. Ambos borraron sus fotos de sus redes sociales y prefirieron no dar más explicaciones públicas. Tras la ruptura, la actriz y empresaria se ha dedicado a sí misma, a quererse y cuidarse más si cabe practicando boxeo y pilates, además de llevar una saludable dieta alimenticia y meditaciones para el alma. Por su parte, Miguel ha mostrado imágenes de lo más feliz con sus hijos, sus granes amores. Sin embargo, este jueves compartía una fotografía de lo más romántica y especial con una famosa modelo también venezolana. Se trata de una de sus exparejas con quien parece ha habido un acercamiento tras la ruptura de ella con otro reconocido cantante, Nicky Jam. Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino Se trata de Génesis Aleska, la que fuera prometida del intérprete puertorriqueño pero cuyo romance terminó de forma inesperada en abril. Las últimas semanas se ha hablado de la posible reconciliación de Miguel y la maniquí, pero ninguno de los dos ha confirmado la noticia. A juzgar por esta foto que ha publicado el empresario, sigue existiendo una unión muy entrañable. Miguel Mawad y Génesis Aleska Miguel Mawad y Génesis Aleska | Credit: IG/Miguel Mawad El motivo de esta publicación era el cumpleaños de Génesis. La imagen podría ser una confirmación de su reconciliación o la reafirmación de su amistad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo curioso para sus seguidores, es que Miguel añadió una publicación en Instagram con un corazón como protagonista. El mensaje que le acompaña también es muy revelador. Miguel Mawad Miguel Mawad | Credit: IG/Miguel Mawad "La energía del amor, todo lo cura", lee el escrito.

