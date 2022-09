Ex de Gaby Espino le envía este amoroso mensaje públicamente Miguel Mawad, con quien la artista terminó hace poco, ha sorprendido con esta publicación en sus redes hacia la que fue su novia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor llamó a su puerta el año pasado y lo gritó a los cuatro vientos. Gaby Espino y Miguel Mawad se dejaron ver felices y enamorados en la alfombra roja de los Billboard y, posteriormente, en sus respectivas redes sociales. Pero este año ambos dejaron de seguirse y borraron todas sus imágenes juntos de sus tiempos felices, lo que desató las alarmas de una posible ruptura. Así fue. La venezolana estrenaba soltería. Aunque de primeras todo apuntaba a una separación poco amistosa al ver que ambos retiraron las fotografías de sus respectivos perfiles, el empresario ha dado un paso inesperado con una publicación sobre Gaby. Gaby Espino y Miguel Mawad Gaby Espino y Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino En ella le dedica unas preciosas palabras a la que fue su novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy orgulloso de ti", escribió junto a una imagen de la artista luciendo una camiseta que promueve la paz y la felicidad en el mundo. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Miguel Mawad Parece que las posibles rencillas que hubieran podido surgir al inicio de su ruptura han quedado zanjadas y prevalece el cariño y los buenos momentos vividos durante sus meses de amor.

