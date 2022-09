Ex de Gaby Espino la defiende tras acusaciones de Génesis Aleska: "Quisieran todas ser como tú" Después de las fuertes declaraciones de la modelo dejando en un mal lugar a la actriz, Miguel Mawad ha salido en defensa de su expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Gaby Espino sigue en busca de sus sueños, su entorno continúa enfrentado. Concretamente, su ex Miguel Mawad y la que también fuera su pareja, Génesis Aleska, cuyo cruce de acusaciones ha terminado salpicando a la actriz. La venezolana se posicionó del lado del que fue su novio y eso dio lugar a declaraciones explosivas de la modele que no dejaban en buen lugar a la protagonista de La suerte de Loli. Lejos de quedarse callado, el empresario no ha perdido tiempo para compartir públicamente un mensaje en defensa de Gaby. Lo ha hecho a través de sus historias de Instagram, las cuales borró poco después, quizá, con el fin de acabar con la polémica de una vez. Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino "Gaby, quisieran todas ser como tú. Ignóralas, son unas losers wanna be", sentenció el empresario venezolano junto a la imagen de un lobo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Recuerden, nosotros los lobos nos comemos a las brujas y escupimos los huesitos", escribió también Miguel dejando claro cuál es su opinión. Miguel Mawad Historia de Miguel Mawad | Credit: Historias de Instagram de Miguel Mawad Desde que el escándalo entre Aleska y su ex saliera a la luz, Gaby y Miguel se han mostrado más unidos a pesar de su ruptura hace unos meses. Muchos apuntan a una posible reconciliación. Algo que al venezolano le encantaría, tal y como expresó en una reciente entrevista.

