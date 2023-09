Gaby Espino está estudiando en la Universidad Internacional de Florida La exitosa actriz y conductora venezolana inicia su jornada como estudiante a las 9 de la mañana y la termina sobre la 1 y media de la tarde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent; Instagram Gaby Espino En las últimas semanas, tras el fin de las vacaciones de verano, los colegios y las universidades han vuelto a llenarse de estudiantes que han iniciado ilusionados un nuevo ciclo escolar/universitario. En el hogar de Gaby Espino, sus hijos, Oriana y Nickolas, no han sido los únicos que han regresado a clases. La actriz y conductora venezolana, quien puede presumir de tener más de 13 millones de seguidores en Instagram, también se encuentra estudiando actualmente. Tras dejar a sus hijos en el colegio, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Luna, la heredera acude todas las mañanas a la Universidad Internacional de Florida (FIU). Gaby Espino Gaby Espino en su faceta de estudiante | Credit: Instagram Gaby Espino Su jornada como estudiante inicia a las 9 de la mañana y termina sobre la 1 y media de la tarde. Un rutina que se repite de lunes a viernes y que no puede tener más feliz a Espino. Gaby Espino Gaby Espino estudiando en la Universidad Internacional de Florida (FIU) | Credit: Instagram Gaby Espino "[Estoy] contenta, haciendo lo que me gusta. Estoy tan agradecida de poder despertarme todos los días y hacer lo que me apasiona y sentir que estoy haciendo algo por mí para mí para mi beneficio…", expresaba la semana pasada desde sus historias de Instagram. La actriz ha compartido en los últimos días imágenes en las redes sociales en las que se deja ver de lo más feliz junto a sus compañeros desde las instalaciones de FIU. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿qué está estudiando la estrella venezolana en la universidad? Espino estudia inglés. "Inglés intensivo", contaba a sus seguidores días atrás por medio de las redes. Motivo por el que ha tenido que dejar de entrenar en las mañanas.

