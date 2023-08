¡Como nunca! Gaby Espino presume cuerpo incendiario en Miami Beach Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gaby Espino Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y empresaria corta el aliento con su sexy figura en las playas de Florida, ¡wow! Además: JLO se pase por Italia ¡como salida de La Dolce Vita!, y Mayrín Villanueva y sus hijos de estreno en México, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Mega/The Grosby Group Como salida de la cinta La Dolce Vita (1960), JLO se dejó ver con este look de verdadera diva en las costa amalfitana, en Italia, ¡bellísima! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gaby Espino Gaby Espino Credit: Backgrid/The Grosby Group En las playas de Miami Beach captamos a la actriz, empresaria y mamá venezolana presumiendo su cuerpo incendiario con este lindo bañador de dos piezas, ¡wow! 2 de 6 Ver Todo Nadie como tú Karla Esquivel y Brandon peniche Nadie Como Telenovela presentacion Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Karla Esquivel y Brandon Peniche presentaron en Ciudad de México la telenovela de TelevisaUnivision que encabezan juntos y que según ha descrito es "muy mexicana" y tiene sabor a mezcal, ¡se antoja! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Mayrín Villanueva con sus hijos Mayrin Villanuea y sus hijos Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images En el mismo estreno llevado a cabo en los estudios de Televisa San Ángel, captamos a la actriz Mayrín Villanueva quien acudió a la presentación acompañada de su marido, Eduardo Santamarina (no fotografiado), y de sus hijos Julia Santamarina (izq.) y Eduardo Santamarina hijo. 4 de 6 Ver Todo Peso Pluma Peso Pluma In Concert - Sugar Land, TX Credit: Marcus Ingram/Getty Images El espigado cantante jaliscience —y uno de los 50 Más Bellos del 2023 de People en Español— fue captado durante su concierto en el Smart Financial Centre de Sugar Land, TX., donde hizo parada con su exitoso tour Doble P. 5 de 6 Ver Todo Mario López Mario Lopez con The Everest Foundation Hosts Children Of Fallen Heroes STEM Event At iFLY At Universal CityWalk Credit: Robin L Marshall/Getty Images El actor y presentadora mexicoamericano saludó a integrantes de la Everest Children Of Fallen Heroes Foundation en Culver City, CA. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

