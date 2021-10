¡Qué digan lo que quieran! Gaby Espino defiende su relación y comparte románticas fotos Ajena a los rumores no precisamente positivos sobre su actual pareja, Miguel Mawad, la venezolana presumió aún más su amor y la unión tan especial que tienen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Gaby Espino no le quita el sueño lo que piensen o digan los demás sobre su vida. Está feliz y muy enamorada de Miguel Mawad, su actual pareja, de quien la prensa ha compartido rumores no muy positivos sobre su pasado. Ajenos a todo lo que se diga, los tortolitos siguen viviendo su historia de amor a lo grande tal y como ellos mismos lo exponen abiertamente en sus redes sociales. Este fin de semana era la actriz venezolana quien compartía varias imágenes de lo más románticas de la pareja. Unas instantáneas de las que se desprende dicha. Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino Entre ellos saltan las chispas y eso se nota sus sonrisas perpetuas cuando están juntos. Después de una etapa soltera y queriéndose mucho a sí misma, parece que Gaby encontró ese amor que le hace sentir plena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una relación que viene a sumar a su vida hasta ahora llena de cosas bonitas, alegría, salud y muchos proyectos que van viento en popa. Como por ejemplo su centro de belleza, Agave Beauty Bar, en Miami. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent La feliz mamá de dos también se encuentra en un gran momento físico. Si bien para muchos cruzó los límites y se ve demasiado delgada, ella se siente más a gusto que nunca con su cuerpo al que mima haciendo ejercicio y comiendo sano. Todo eso, sumado a su corazón contento, tienen como resultado a una Gaby más bella y esplendorosa que nunca.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué digan lo que quieran! Gaby Espino defiende su relación y comparte románticas fotos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.