Gaby Espino se defiende tras críticas por mensaje a Jencarlos Canela La actriz venezolana respondió a todos aquellos que la criticaron el pasado domingo por haber felicitado solo al cantante por el Día del Padre y haberse olvidado del papá de su hija Oriana. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print “El universo no se equivoca. Cada persona que pasa por nuestra vida tiene una misión. Gracias por ser el mejor papá para mis hijos. Este camino no sería el mismo sin ti”. Con estas emotivas palabras Gaby Espino felicitó el pasado domingo a su expareja Jencarlos Canela por el Día del Padre. Un mensaje que no estuvo exento de críticas ya que a algunos de sus seguidores no les pareció bien que la bella artista le diera tanto protagonismo al cantante y se olvidara completamente del padre de su otra hija Oriana, el actor Cristóbal Lander. “¿Y el padre de tu hija? ¿Por qué haces esto?, ella tiene un padre que lo ama y no es Jencarlos” o “A Cristóbal Lander como que se lo llevó un perro por la boca, nunca está agregado en los agradecimientos ni siquiera por ser el papá de su primogénita”, fueron algunas de las críticas que recibió la publicación de la que fuera protagonista de la exitosa telenovela Más sabe el diablo. Tras la controversia generada, Gaby optó por compartir este lunes otro mensaje en el que deja claro a sus más de 5 millones de seguidores que su vida va mucho más allá de lo que comparte en las redes sociales. “Hagan siempre lo que les haga sentir bien, sentir paz… sin dañar a nadie por supuesto. Sean honestos con ustedes mismos. Y recuerden que ustedes solo ven en las redes sociales un pedacito de nuestras vidas. Solo lo que uno decide mostrar. Mi vida va mucho más allá”, se defendió la actriz de origen venezolano a través de su perfil de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta vez las palabras de la bella intérprete fueron muy aplaudidas entre sus seguidores. “Muy cierto, bloquea a todos esos que no tienen vida y por eso están metiendo las narices donde no debe” o “así es, la gente se olvida que ustedes son seres humanos como nosotros y tienen una vida normal”, fueron algunos de los comentarios que recibieron sus palabras. ¡Muy bien Gaby, así se habla!

Gaby Espino se defiende tras críticas por mensaje a Jencarlos Canela

