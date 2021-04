Gaby Espino dedica mensaje al papá de Jencarlos Canela por su cumpleaños La actriz y conductora venezolana se refirió a su exsuegro como su "papá postizo". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gaby Espino concluyó hace 7 años su historia de amor con Jencarlos Canela, pero la actriz y conductora venezolana quedó unida para siempre al cantante y a su entorno debido al indestructible lazo que entrelaza desde 2012 sus mundos: su hijo Nickolas, de 9 años. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Santa diabla ha continuado manteniendo a lo largo de este tiempo una relación afectiva con los miembros de la familia de su expareja, especialmente con el progenitor de Jencarlos, Heriberto Canela, a quien la también influencer y empresaria se refiere como su 'papá postizo'. Así lo prueban las recientes publicaciones que dedicó la antagonista de la actual serie estelar de Telemundo La suerte de Loli a su exsuegro en Instagram con motivo de su cumpleaños. "Hoy cumple el mejor abuelo y papá postizo (mío) del mundo", escribió Gaby junto a una imagen en la que aparecen sus dos hijos posando años atrás con el cumpleañero. Gaby Espino Image zoom Credit: Instagram Gaby Espino La actriz, quien ya superó los 10 millones de seguidores en Instagram, compartió una segunda imagen en la que se puede ver a su exsuegro disfrutando de un día de piscina junto a Nickolas. "Te amamos", fueron las palabras con las que acompañó en esta ocasión la instantánea. Gaby Espino Image zoom Credit: Instagram Gaby Espino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reconocida actriz publicó dos imágenes más en las que se puede apreciar la excelente relación que tienen desde muy pequeños sus dos hijos con el papá de Jencarlos. Una relación que va más allá de los lazos de sangre ya que, a pesar de que Oriana no es hija de Jencarlos, Heriberto siempre ha tratado –y sigue tratando– a Oriana como si fuera su nieta.

