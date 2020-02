"Te quiero": el tierno mensaje de Gaby Espino a Jaime Mayol por su cumpleaños La actriz venezolana dedicó unas emotivas palabras al presentador puertorriqueño con motivo de su cumpleaños número 40. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No sabemos si quedaron como muy buenos amigos o si retomaron su noviazgo –eso solo ellos lo saben–, pero sea como sea no se puede negar que sigue existiendo mucho cariño y amor del bueno entre ambos. Así lo prueba el mensaje que este miércoles dedicó la actriz venezolana al presentador puertorriqueño a través de las redes sociales con motivo de su cumpleaños número 40. “Este bebecito cumple hoy 40. Agradecido de todas las bendiciones, familia, amigos de todo. Amando, viviendo, riendo y siendo feliz”, escribió Jaime en Instagram. A lo que Gaby no tardó en responder con un tierno mensaje de felicitación: “Todas las bendiciones del mundo baby. Te quiero”, escribió la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Más sabe el diablo y Santa diabla. El reciente intercambio de mensajes entre los actores no pasó desapercibido en las redes sociales y desató todo un debate alrededor de si había o no había romance. “¡Qué alegría saber que ustedes están juntos!”, escribió una seguidora de Gaby dando por hecho que ambos habían retomado su noviazgo. Image zoom Gaby Espino y Jaime Mayol SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros, en cambio, prefirieron mostrarse más cautelosos. “Son amigos, ella siempre queda de mejor amiga de sus ex”, comentó otra persona. Como pareja o simplemente como amigos, Espino y Mayol se encuentran filmando desde la semana pasada en República Dominicana la comedia romántica No es lo que parece. El rodaje de la película ha acercado nuevamente a los actores, quienes se han mostrado en los últimos días en más de una ocasión juntos a través de sus redes sociales. Advertisement

