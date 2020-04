Mira la peculiar manera en que Gaby Espino conoció a la bebé de su hermana ¡Nació la sobrina de Gaby Espino! La actriz y su hija Oriana tuvieron que conocer a la recién nacida de una manera muy peculiar para no romper las reglas del distanciamiento social durante la pandemia del coronavirus. ¡Mira el tierno video! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gaby Espino tuvo que conocer a Victoria, su sobrina recién nacida, de una manera muy peculiar. Debido a las estrictas reglas de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus, la actriz venezolana y su hija Oriana conocieron a la recién nacida mirándola por una ventana. El tierno video que compartió Espino en sus historias de Instagram ha conmovido a muchos fanáticos de la estrella de telenovelas como Santa diabla, Señora Acero. El video muestra a Gaby y su hija Oriana con máscaras protectoras mirando a Andreína Espino —hermana de la actriz— junto a su hija recién nacida, por la ventana de la casa, sin poder entrar a abrazarlas. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Universal Pictures; Joe Scarnici/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las hermanas —que parecen dos gotas de agua— son muy cercanas y siempre están presentes en los momentos importantes de sus vidas. Sin embargo, la pandemia del coronavirus no hizo posible un encuentro afectivo entre la famosa tía y su hermosa sobrinita. Image zoom Instagram/Gaby Espino Lamentablemente, Espino tendrá que esperar a que pase esta crisis de salud para poder cargar a la bebé. Eso sí, mostró toda su emoción al darle la bienvenida a esta nueva integrante de la familia, así sea de lejos. La actriz habló con People en Español sobre lo mucho que disfruta su rol de mamá de Oriana, de 11 años; y Nickolas, de 8. "Los niños están bellos. Vamos viviendo la maternidad por etapas y cada etapa a mí me enamora y me fascina. Trato de equilibrar los tiempos, soy bastante más selectiva a la hora de escoger un proyecto", dijo Espino, quien asegura que una de sus prioridades este año es crear más gratos recuerdos en familia. "Me recargo haciendo cosas que me gusten, regalándome esos momentos para mí, no todo es trabajo", admite. "Quiero respetar mis fechas personales y comencé así el año, es parte de cuidarte a ti mismo, respetarte tus tiempos, hacer cosas que te apasionen". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

