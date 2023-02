Gaby Espino comparte la pesadilla que vivió en el aeropuerto: "Lloré de la impotencia" La actriz venezolana, que se encuentra actualmente en México rodando su nueva serie, dio los detalles de lo que le pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo, Nickolas, el hijo pequeño de Gaby Espino, cumple 11 años. Ilusionada con ese día, la actriz, que se encuentra rodando en México su nueva serie, se tomó el fin de semana para viajar a Miami y pasarlo con él. Para su sorpresa, el avión que tenía previsto tomar, terminó retrasándose horas. Tal es así que, hasta el segundo avión disponible y que parecía que la llevaría a su destino, tampoco salió. Una cadena de acontecimientos inesperados pusieron nerviosa a la artista venezolana, que, en un momento veía que no llegaba al festejo de su pequeño. "Les juro que lloré de la impotencia", explicó la empresaria con cara de preocupación todavía desde el aeropuerto. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino Gaby tiene que estar de regreso en México el lunes nuevamente para seguir con el rodaje, que concluye justamente en una semana. "Hay cosas que no podemos controlar, lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos. Lloré en el momento porque me dio ansiedad, me dio desesperación de no poder llegar, pero respiré, y ya, no puedo hacer nada, llamé a mi hijo y le conté", explicó más tranquila. Gaby Espino Gaby Espino comparte qué le pasó | Credit: IG/Gaby Espino La protagonista de Santa diabla compartió lo que le dijo su hijo cuando se enteró que mami estaba esperando a que arreglaran la avería del avión para subirse en él y poner rumbo a Miami, y a su cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No, no te montes en un avión que está mal y están arreglando, ¿y si no lo arreglan bien?", le dijo preocupado su hijo. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino Afortunadamente, aunque llegó el sábado muy tarde, la feliz mamá reportó desde su casa, feliz de estar en su hogar con sus pequeños y preparada para hacerle una fiesta de cumpleaños inolvidable a su hijo. ¡Muchísimas felicidades. Nicko!

