Gaby Espino confirma a Jaime Mayol como parte de su familia con esta publicación en sus redes La actriz compartió este jueves una imagen en sus redes sociales dedicada a su familia en la que aparece el presentador puertorriqueño. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como muchas otras celebridades, Gaby Espino acudió este jueves, día de Acción de Gracias, a las redes sociales para agradecer por todas las bendiciones que tiene en su vida, empezando por su familia, a quienes ha dedicado un emotivo mensaje por medio de su perfil de Instagram. "Soy muy afortunada y hoy quiero dar gracias por tenerlos en mi vida. Los amo. Mi familia. Happy thanksgiving", escribió la protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo junto a una instantánea en la que posa con casi todos los miembros de su familia. Hasta aquí todo normal si no fuera porque en la imagen familiar que compartió la estrella venezolana aparece nada más y nada menos que el presentador puertorriqueño Jaime Mayol, quien fuera pareja de Gaby y con quien la actriz se estaría volviendo a dar una nueva oportunidad en el amor. Espino, que había terminado hace meses su historia de amor con Jaime según contó en su momento una fuente cercana a la actriz a People en Español, confirma así, de esta manera tan discreta, que Mayol sigue formando parte de SU FAMILIA. La también heroína de la telenovela Santa diabla deja además entrever con esta publicación que habría retomado su noviazgo con el galán puertorriqueño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen, como era de esperarse, tomó por sorpresa a los fans de Gaby. "Pensé que ya no estaban. Se ven bellos juntos", se podía leer entre las decenas de comentarios que inundaron enseguida la publicación de la actriz antes de que Gaby decidiera desactivar los comentarios. Esta es la primera vez en mucho tiempo que Espino se deja ver en compañía de Jaime en sus redes sociales pues hasta ahora habían sido sus familiares los que habían publicado las fotos en las que se les podía ver juntos. Advertisement

Close Share options

Close View image Gaby Espino confirma a Jaime Mayol como parte de su familia con esta publicación en sus redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.