Gaby Espino hace emotiva confesión sobre su vida: "Pasan tantas cosas en un año" La actriz venezolana abrió su corazón y dio a conocer con mucho sentimiento lo que ha vivido y sentido en último año tras su exitoso emprendimiento y la ruptura con su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana Gaby Espino ha vivido un momento especialmente emotivo. Se cumple un año de la apertura de su gran sueño, su centro de belleza Agave Beauty Bar, en Miami. Mucho ha pasado desde entonces, en lo profesional y en lo personal. Desde su casa, frente al teléfono y en sus historias de Instagram, la bella venezolana abrió su corazón para contar cómo ha vivido todas estas experiencias, las buenas y no tan buenas. "Pasan tantas cosas en un año. Yo soy una persona que siempre está soñando que siempre está pensando en metas, en sueños, en propósitos y yo quiero llegar hasta viejita y que esas ganas nunca se me vayan, que siempre tenga algo por lo que luchar", arranca su emotivo mensaje. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino "Este año ha sido muy especial, han pasado muchas cosas, han pasado personas por mi vida, experiencias, situaciones, vivencias, trabajos, y todas esas experiencias me han enriquecido como ser humano y hoy solo estoy agradecida", siguió sincera. Personas como su expareja Miguel Mawad, a quien no mencionó pero que ha significado mucho en su vida en el último año. Su inesperada ruptura fue un capítulo triste del que, sin embargo, ha aprendido y sacado lo mejor. "Este año me ha hecho más fuerte, me ha fortalecido mucho, soy una persona mucho más fuerte pero no en dureza, sino en consciencia. Este año he crecido muchísimo como ser humano... Todos los días levántense con un propósito, no hay nada más maravilloso que eso, levántense con ganas de cumplir metas... Estoy contenta, estoy sentimental, estoy agradecida". Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino Un mensaje de lo más motivador y positivo en el que no faltó la sonrisa, la fe y, sobre todo, las ganas de seguir cumpliendo sueños. Llegan nuevas cosas por ahí, aseguró entusiasmada. La actriz, quien es ajena a toda polémica, se expresó así de su actual momento de vida. Casualidad o no, poco después de estas palabras, fue su ex Miguel quien en una onda contraria a la suya, publicó un llamativo mensaje. Miguel Mawad Miguel Mawad | Credit: IG/Miguel Mawad "Nunca había estado con una mujer que haga sentir tantas cosas", empieza el chiste... "¿Qué cosas, mi amor?". Y responde: "Estrés, ansiedad, dolor de cabeza, malos ratos, etc". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una especie de broma de redes que cada uno puede interpretar a su manera. Sin un destinatario concreto, lo cierto es que el escrito da mucho que pensar, igual que sus últimas publicaciones e indirectas sobre el amor en su perfil tras su ruptura con Gaby. La actriz y empresaria, por su parte, no ha dado espacio a ningún tipo de mensaje o suposición acerca de lo que fue su relación. La protagonista de Amantes de luna llena ha pasado página y su meta es seguir apostando por sus sueños y, por supuesto, cumplirlos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Espino hace emotiva confesión sobre su vida: "Pasan tantas cosas en un año"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.