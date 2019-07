Así celebró Gaby Espino el cumpleaños número 11 de su hija Oriana By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La actriz venezolana organizó este martes una pequeña reunión familiar para celebrar el cumpleaños número 11 de su primogénita a la que asistieron sus dos exparejas: Jencarlos Canela y Cristóbal Lander. ¡Mira las fotos! Empezar galería Feliz cumpleaños Image zoom Instagram Gaby Espino Oriana, la primogénita de Gaby Espino y el actor venezolano Cristóbal Lander, cumplió este martes 11 años de vida y, como no podía ser de otra manera, su famosa mamá le organizó una fiesta en su casa para celebrar este día tan especial. Advertisement Advertisement Fiesta familiar Image zoom Instagram Gaby Espino “Le vamos a cantar el cumpleaños a Oriana, hoy no es la fiesta, fiesta con sus amigas pero estamos en familia”, expresó Gaby a través de sus redes sociales, donde compartió varios vídeos de la celebración. Invitados especiales Image zoom Instagram Jencarlos Canela Entre los invitados estaba el exnovio de Gaby, Jencarlos Canela, quien llegó acompañado de su actual pareja, la reina de belleza puertorriqueña Danna Hernández. Y es que, a pesar de no llevar su sangre, los años que estuvo junto a Gaby hicieron que Jencarlos viera a Oriana como si fuera su propia hija y así la sigue tratando a día de hoy. Advertisement Tres no son multitud Image zoom Instagram Por eso no es de extrañar que Jencarlos estuviera en la mesa principal junto a la cumpleañera en el momento en el que la niña sopló las velas de la tarta, así como también estuvieron los padres Oriana: Gaby y Cristóbal. Madre ejemplar Image zoom Instagram El hecho de que Gaby se lleve tan bien con sus exparejas habla muy bien de la actriz ya que deja ver que para ella no hay nada más importante que la felicidad y el bienestar de sus retoños. “Eso se llama madurez”, escribió una seguidora de Gaby en Instagram. Foto del recuerdo Image zoom Instagram Aquí vemos a la cumpleañera de lo más feliz posando junto a la hermana de Gaby, Andreína Espino, y su bella familia. Advertisement Advertisement Advertisement La madrastra Image zoom Instagram Paula Bevilacqua “Hoy está de cumple una personita muy especial que llegó a mi vida cuando estaba chiquitica. Me gané su corazón y fue la que hizo que me enamorara más de su papi. Ver cómo la trataba y se le salía el corazón por los ojos cuando estaban juntos me hizo pensar que elegiría bien al papá de mis hijos. Ori eres una niña espléndida y especial, en mi corazón tienes un espacio importantísimo. Dios te llene de mucha salud y sigas creciendo para que logres todos tus sueños. Sabes que te adoro y que siempre estaré para ti como una amiga”, expresó Paula Bevilacqua, la madrastra de la cumpleañera. El papá Image zoom Instagram Cristóbal Lander “Ya son 11 años desde aquel día que cambiaste mi vida. Me enseñaste el verdadero amor, también me enseñaste a aceptar la voluntad De Dios convirtiéndome en una mejor persona, aceptar que no seré el padre de todos los días, pero eso no implica que no me ames y respetes como tu papá. Me enseñaste a ser fuerte . Cada despedida era un aprendizaje que después de 11 años siguen intactos, me enseñaste a compartir ese amor con otra persona Jencarlos, como también ver a tu mamá Gaby Espino como una gran aliada y por último ver como Paula Bevilacqua te amaba. Por eso y muchas cosas más te amo hija querida. Feliz cumpleaños”, escribió el papá de Oriana, Lander, en Instagram. El 'tío' Image zoom Instagram Jason Canela El hermano de Jencarlos, Jason, también expresó unas emotivas palabras a su ‘sobrina’. “No puedo creer que esta pequeña esté cumpliendo 11 años. Ori, solo me amabas al principio porque me parecía a Jencarlos Canela y no te dabas cuenta de que era otra persona (cuando caías en cuenta la perreta que formabas no era fácil) pero hoy día me alegra decir que me amas porque soy tu tío”. Advertisement Advertisement Advertisement Talentosa niña Image zoom Instagram Gaby Espino A sus 11 años recién cumplidos Oriana es una talentosa niña que ya muestra inquietud por el mundo artístico, como desmuestra cada semana en los diferentes vídeos que comparte a través de su canal de Youtube. Sus dos amores Image zoom Instagram Gaby Espino No hay nada que disfrute más Gaby que pasar tiempo con sus dos bellos hijos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

