Gaby Espino causa de nuevo revuelo por su extrema delgadez: "No puedo verla, me hace mal" Aunque la actriz ya dijo que a ella le gusta estar delgada, sus dos nuevas fotos publicadas han sorprendido para mal a sus seguidores por su bajada de peso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es la primera ni la segunda vez que una foto de Gaby Espino provoca el caos en las redes sociales. La actriz volvió a ser el centro de todas las miradas tras publicar dos nuevas imágenes en su perfil de Instagram. Feliz y sonriente, la venezolana mostró su look casual de viernes y los comentarios no se hicieron esperar. La instantáneas muestran a una Gaby delgada pero saludable, sin embargo, sus seguidores no pensaron lo mismo. La también empresaria lució un conjunto descolorido de top corto y pantalones deportivos en el que se puede percibir su bajada de peso. Algo que no es nada nuevo y que es fruto de sus hábitos alimenticos saludables. Además, tal y como comparte en sus redes, a Gaby le encanta practicar deporte y lo hace en diferentes modalidades, desde pilates de máquina, hasta boxeo, entre otras cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En más de una ocasión y al generarse tanto escándalo, ella misma ha salido a defender su estado físico asegurando que a ella le gusta verse delgada. Esta vez la reacción de su público volvió a ser de malestar ante lo que consideran una delgadez exagerada. Y así se lo dejaron saber. Mejores looks de belleza Latin Billboard 2021 Credit: Mezcalent "Te admiro y te respeto, pero qué va muñeca, se te pasó la mano. Demasiado delgada, sin duda", "Se la va a llevar la brisa", "No puedo verla, me hace mal", escribieron algunos junto a las fotos. Lo que es evidente es que, digan lo que digan, Gaby está feliz con su cuerpo y, especialmente, con su pareja, Miguel Mawad, con quien volvió a compartir románticos momentos en sus historias.

