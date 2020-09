Así es por dentro la casa de Gaby Espino Mira las imágenes de la espectacular casa en la que viven la actriz y sus dos hijos en Miami. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una de las razones que llevó a Gaby Espino a aceptar recientemente regresar a las telenovelas de la mano de Telemundo tras varios años ausente es que el proyecto se grabará en Miami, lugar donde la guapa actriz venezolana reside junto con sus dos hijos: Oriana y Nickolas. La protagonista de exitosos melodramas como Más sabe el diablo y Santa diabla es propietaria de una espaciosa casa con piscina que está ubicada en el Estado de Florida. Image zoom Gaby Espino Mezcalent La también empresaria e influencer, que tiene más de 10 millones de seguidores solo en Instagram, ha dejado ver algunos de los rincones de su bello hogar a través de las redes sociales, especialmente durante los últimos meses en los que la pandemia del coronavirus la ha obligado, como a la mayoría de ciudadanos, a pasar más tiempo del acostumbrado en su casa. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exterior del inmueble probablemente sea la zona favorita de Gaby y sus hijos y también de las visitas ya que está equipada con todo lo necesario para pasar una jornada de sol y piscina. Image zoom Instagram Gaby Espino El blanco transmite paz y eso justamente es lo que se debe sentir en el hogar de la también heroína del melodrama de Televisa Mundo de fieras ya que es el color que predomina. Image zoom Instagram Gaby Espino La cocina seguramente sea la zona en la que la actriz pase menos tiempo en su día a día ya que, como ha reconocido en varias entrevistas, cocinar no es algo que se le dé demasiado. Image zoom Instagram Gaby Espino Aunque también es cierto que a raíz de la conducción del programa MasterChef (Telemundo), cuya segunda temporada presentó Aracely Arámbula, sus habilidades culinarias han mejorado.

