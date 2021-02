Close

La viuda de Rodrigo Mejía, tras perder a su mamá, su suegro y su esposo, lanzó este ruego. Gaby Crassus utilizó la voz de sus amigos para enviar un comunicado que dió la vuelta en redes en boca de muchas celebridades... Ésta fue su petición. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El dolor de la viuda de Rodrigo Mejía debe ser tremendo. No sólo acaba de perder al amor de su vida, el papá de sus pequeños Matías y Mauro, de 6 y tres años respectivamente, tras perder a su suegro... Gaby Crassus también perdió a su mamá el pasado mes de noviembre. Ayer viernes, la conductora de televisión lanzó un mensaje al mundo a través de sus amigos más cercanos, quienes lo publicaron en cadena en sus propias redes. El mensaje decía lo siguiente: "Queridos amigos y medios de comunicación: escribo estas líneas a petición de mi entrañable Gaby Crassus", comenzaron todos los textos que los amigos de la pareja compartieron. Image zoom Credit: IG Jimena Pérez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A continuación, añadieron: "Como es de su conocimiento, nuestro querido Rodrigo Mejía falleció a causa del daño pulmonar derivado del COVID, que ya había superado hace unas semanas. Les agradecemos las enormes muestras de cariño y les pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles para ella, sus hijos, familiares y amigos". Así recordaba Gaby Crassus a su madre, hace apenas cuatro semanas, cuando todavía no imaginaba la terrible tragedia que acontecería un mes después al perder también al papá de sus hijos: "Te extraño", decía compartiendo este lindo retrato de su infancia junto a su mamá. Cuando se conoció la noticia de la repentina muerte del actor, publicó este desgarrador mensaje, con este bella imagen que rompió el corazón de los amigos y fans de la pareja. "Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto?", escribió. Además de confesar que tenía el corazón hecho pedazos y agradecerle doce años juntos de "puro amor y felicidad", la joven viuda le rogó que su esposo le enviara fuerza desde el cielo: "Dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen". Descanse en paz.

