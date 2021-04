Viuda de Rodrigo Mejía cuenta desolada cómo dio la noticia de su muerte a sus hijos Cuando se cumplen dos meses de su fallecimiento, su esposa Gaby Crassus narra cómo dio a conocer lo sucedido a sus pequeños de 3 y 6 añitos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 11 de febrero, el mundo del entretenimiento y la televisión mexicana se vestía de luto para dar el último adiós al actor Rodrigo Mejía. El protagonista de Cuidado con el ángel y Fuego en la sangre moría por complicaciones pulmonares derivadas de la COVID-19. Su viuda, Gaby Crassus, ha reaparecido en televisión desolada y ha compartido, entre otras cosas, uno de los momentos más duros de su vida: transmitir la triste noticia a sus hijos Matías y Mauro, de 6 y 3 años, respectivamente. Por medio del programa Mimí contigo, de TV Azteca, la exconductora se sinceró por primera vez de este difícil episodio. "Rodrigo murió el jueves 11 a las 10:30 de la noche y a las 7 de la mañana que despertaron los niños, lo primero que hice fue hablar con ellos, porque lo tenían que saber por mí", explicó. Primero le dio la noticia a Matías, su hijo mayor de 6 años. "Le dije 'Mati, ven acá, quiero hablar contigo'. Me lo senté en las piernas viendo hacia mí y le dije: '¿te acuerdas que papá estaba en el hospital?'", expresó con gran dolor en su rostro. 'Tu papi luchó y luchó como el campeón que siempre fue, luchó, pero papá falleció'", prosiguió. Al ser un niño tan pequeño sus sentimientos fueron encontrados. Primero mostró enojo con los doctores por lo sucedido y después llegó la tristeza y un abrazo desconsolado a su mamá. La situación con Mauro, su hijo de 3 años, fue diferente. Su corta edad hace casi incomprensible para el pequeño la situación vivida por su papá. Aún así, Gaby le dio la explicación necesaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mauro Mauro no entiende, todavía no tiene esa capacidad de entender lo que está pasando", añadió la viuda del actor. Lo que sí ha hecho con el chiquitín es serle muy sincera cada vez que le pregunta por su papá. "Mauro todavía pregunta 'mami, ¿ya va a regresar papá?' y con el corazón apachurrado le digo: 'no'", siguió apenada. De la noche a la mañana, Gaby ha adquirido el doble papel de madre y padre, una situación muy difícil que sumado al dolor de la pérdida del gran amor de su vida hace todo mucho más cuesta arriba. Gaby, que perdió no solo a su esposo sino también a sus papás, se aferra a la vida por sus hijos, su razón principal para seguir adelante. Fuerza y ánimo.

Share options

Close Login

View image Viuda de Rodrigo Mejía cuenta desolada cómo dio la noticia de su muerte a sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.