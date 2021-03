Close

Así recuerda la esposa de Rodrigo Mejía al actor a tres semanas de su muerte En medio de su duelo y con profunda tristeza, Gaby Crassus compartió un desgarrador mensaje. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A tres semanas de la inesperada muerte del actor Rodrigo Mejía, su viuda Gaby Crassus compartió unas palabras cargadas de emoción sobre lo difícil que ha sido seguir la vida sin el actor. La presentadora de televisión compartió un retrato en la playa junto al fue su pareja por más de una década y padre de sus dos hijos, quien falleció el pasado 11 de febrero a causa del daño pulmonar causado por la Covid-10. "Tres semanas… Lo más difícil no fue decirte adiós, lo más difícil es aprender a vivir sin ti... Te amo y te extraño Ro", fue el conmovedor mensaje que la venezolana colgó en su cuenta de Instagram. El actor mexicano conocido por sus participaciones en exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Una maid en Manhattan falleció a los 45 años. Crassus mantiene viva la memoria de su esposo a través de las redes sociales, en las que desahoga parte de su dolor y comparte fotos y mensajes de los años que estuvieron juntos en familia. Image zoom Credit: Instagram Rodrigo Mejía "Amor, dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen. Gracias Rodrigo, gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo... todo el mundo te quería Ro y te lo ganaste a pulso amor", escribió en su Instagram al siguiente día de la muerte del actor. En menos de 2 meses, Crassus no solo perdió a su esposo, sino también a su madre y a su suegro, Salvador Mejía Contreras. Tras este triple duelo, el hermano del actor, Salvador Mejía, dio a conocer a finales de febrero que estaba atravesando por su propia lucha contra el virus. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

