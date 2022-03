Hija de Olga Tañón contesta en un video a quienes critican duro a su madre Gabriella lanzó un mensaje claro y contundente a quienes cuestionan el físico de la artista constantemente en las redes. El video no tiene desperdicio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañón ya ha asumido desde hace tiempo que en las redes sociales no llueve a gusto de todos. Mientras unos piropean su cuerpo en forma y saludable, otros le ponen pero a su reciente delgadez (igual que antes la criticaban por tener unas libras de más). El caso es que no se ponen de acuerdo. Hasta ahora había sido ella quien a través de divertidos videos en Tik tok y grabaciones caseras contestaba con sentido del humor, pero de forma directa, a quienes opinaban por opinar. Pero la puertorriqueña ha sorprendido al compartir un video en el que ha sido su hija Gabriella quien esta vez se ha dirigido a los que no se cansan de criticar a su progenitora. Divertida pero clara, la joven ha puesto a todos firme. Olga Tañón y su hija Gabriella Credit: Instagram / Gabriella El cómico video arranca con unas palabras de la artista. "La gente a veces me pregunta: 'Olga, que te estás poniendo así, que te estás poniendo asao... Gaby contéstales", empieza la Mujer de Fuego. Y es ahí donde tímidamente pero de frente, la joven empresaria y responsable de una exitosa línea de jabones les pone los puntos sobre las íes. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Si yo quiero, ¿por qué no?", expresó Gaby con un gesto de lo más amoroso pero en un mensaje claro para quienes no paran de hablar lo que no saben. El video ha sido recibido por los seguidores de ambas con mucho apoyo y cariño. "Eres lo máximo", "Las amo", "Esa es la actitud", "Ejemplo a seguir", "A palabras necias, oídos sordos", escribieron tan solo algunos. Las redes son un poco lo que uno se proponga hacer de ellas y Olga lo tiene claro, para ella es un espacio de amor, humor, música y solidaridad.

