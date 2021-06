Gabriela Spanic rompe a llorar en un video y comparte qué la tiene así La actriz de Si nos dejan publicó un video entre lágrimas que provocó la reacción inmediata de sus seguidores. "Jamás estarás sola". Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un tiempo alejada de las telenovelas, el escenario que la dio a conocer y convirtió en toda una estrella internacional, Gaby Spanic está de regreso gracias a la telenovela Si nos dejan (Univision). Una oportunidad que la tiene de lo más emocionada. Sin embargo, esta semana la actriz venezolana compartía un video en el que se mostraba hecha un mar de lágrimas. ¿Qué le sucedió? Entre sollozos, Gaby explicó a sus fervientes seguidores y apoyo incondicional, por qué tenía tantas ganas de llorar. "Son lágrimas de felicidad", aclaró con el pañuelo en la mano y secándose los ojos. La también feliz mamá está viviendo una auténtica luna de miel profesional tras su vuelta al género y el estreno el pasado 1 de junio de la novela. Debido a ello, sus seguidores le han mandado videos, dedicatorias y mensajes deseándole lo mejor en esta nueva etapa. "Estoy viendo los videos desde temprano, aquí estoy grabando, ¿por qué son así?", decía orgullosa de todos ellos. "Son lágrimas de agradecimiento, con todo mi corazón las amo, gracias por los buenos deseos, gracias por ser tan hermosas", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El público la ha recibido con los brazos abiertos en esta nueva aventura y así se lo han hecho saber. "Que sepas que jamás estarás sola", "Todo lo que has logrado es porque te lo mereces y Dios te está recompensando", "Te amamos demasiado, no sabes cuánto", le escribieron algunos. Una razón más que suficiente para llorar de dicha. ¡Muy merecido!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Gabriela Spanic rompe a llorar en un video y comparte qué la tiene así

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.