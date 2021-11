Gabriela Platas confiesa que de joven se operó las trompas para no tener hijos Desde que tenía 12 años, Gabriela Platas supo que no deseaba ser madre. Esa sensación la acompañó hasta la etapa adulta, en la que decidió operarse las trompas de Falopio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Platas Gaby Platas | Credit: Mezcalent Desde que tenía 12 años, Gabriela Platas supo que no deseaba ser madre. Esa sensación la acompañó hasta la etapa adulta, en la que decidió operarse las trompas de Falopio para evitar cualquier incidente. Durante su aparición en el programa mexicana En casa de Mara, con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz de ahora 47 años confesó que hace 15 años se sometió a la operación, con el fin de prevenir "un accidente o un bebé que no haya deseado". En un inicio, su madre le decía que de esta decisión podía arrepentirse cuando tuviera más edad, pues se operó con solo 32 años, pero Platas decía "no, es que en serio no tengo ganas". Gabriela Platas Credit: Instagram El corazón nunca se equivoca Incluso su ginecólogo trató de convencerla antes de operarse, pero ella se mantuvo en su decisión y sus padres la apoyaron. "Mis papás me dijeron: 'A nosotros lo que nos sorprendería es que nos dijeras (que estás) embarazada, eso nos sacaría de onda, esto no, esto lo has dicho toda la vida' ", comentó. La actriz, quien ha estado casada tres veces, dijo que cada vez que llevaba a un novio a la casa su madre le advertía desde el primer momento la decisión de su hija de no ser madre. GABYPLATASMiMaridoTieneFamilia019 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Platas, quien tiene una relación de tres años con un médico veterinario de quien dice que es el amor de su vida, aclaró en el programa que sí le gustan los niños, y que tiene tres sobrinos con los cuales convive mucho, pero que hasta hoy se siente bien con la decisión tomada, ya que nunca se le despertó el deseo de convertirse en mamá.

