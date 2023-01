Gabriela Berlingeri borra sus fotos con Bad Bunny mientras él se pasea con una chica rubia, ¿terminaron? ¿Qué está pasando entre Gabriela Berlingeri y Bad Bunny? ¿Será que el cantante quiere hacer borrón y cuenta nueva? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué está pasando entre Gabriela Berlingeri y Bad Bunny? Hasta ahora era la joven puertorriqueña la que acompañaba al cantante en todas sus presentaciones públicas, pero las sospechas se levantaron cuando Benito reapareció con otra chica durante un partido de la NBA entre los LA Lakers y los Memphis Grizzlies en Los Ángeles. Luego de la polémica en que Bad Bunny se vio envuelto tras arrojar al agua el celular de una fan, el cantante se alejó del ojo público. ¿Será que quiere un nuevo comienzo?, ¿será que quiere hacer borrón y cuenta nueva?, ¿será que esto incluye su relación con Berlingeri? Lo cierto es que las nuevas fotos donde Bad Bunny aparece sentado al lado de una joven que fue identificada como Laina Bell han despertado mucha curiosidad por saber cómo está su relación la puertorriqueña, ¡y al parecer las cosas no van bien! Bad Bunny y amiga Celebrities At The Los Angeles Lakers Game Credit: Kevork Djansezian/Getty Images Una rápida búsqueda en el perfil de Instagram de Berlingeri muestra que borró las fotos en las que aparecía junto al cantante. Aunque los jóvenes nunca confirmaron que fueran novios, Berlingeri fue por excelencia la musa de Bad Bunny, hasta el punto en que se casan al final del video del tema "Tití me preguntó". Además, cantan juntos en "La casita" y "El apagón", y aparecen en el video de René Pérez "Antes que el mundo se acabe". En una ocasión, el cantante dijo que Berlingeri no era su novia sino que es su mejor "amiga". Gabriela Berlingeri y Bad Bunny Gabriela Berlingeri y Bad Bunny | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Somos íntimos amigos, best friends, besties", dijo el cantante. "Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio, lo puede tener. Igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos". Hasta el momento ninguno de los dos se ha expresado al respecto, y Bad Bunny tampoco ha confirmado estar en una relación con Bell, la modelo e influencer de 22 años originaria de Phoenix, Arizona, con la que aparentemente está saliendo.

