Gabriel Soto y sus hijas han despedido el año juntos en Acapulco y ¿con Irina Baeva? El actor ha disfrutado del los tres amores de su vida en estas fechas tan especiales y ha recibido el 2020 con un montón de sueños personales por cumplir. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como suele ocurrir en las parejas divorciadas, los peques de la casa pasan una noche con el papá y otra con la mamá. El fin de año Elissa y Miranda disfrutaron de Gabriel Soto y de la maravilla de Acapulco. A diferencia de otras ocasiones, el actor mexicano ha preferido no mostrar fotos de ellas en las redes, quizás porque en esta ocasión también compartía estos días con su amada Irina Baeva y ha preferido evitar la polémica. Aunque no está confirmado que lo hayan pasado juntos, el programa Suelta la sopa sí ha dado fe de ello al igual que ha señalado que si no hay fotos es para que hoy no se esté hablando de ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que tanto Gabriel como Irina sí han compartido, y con eso lo han dicho todo, son los bellos atardeceres de su rincón favorito, la bahía de Acapulco, junto a mensajes llenos de amor y paz para todos sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el año nuevo, Irina ha puesto tierra de por medio y aprovecha unos días de vacaciones en Nueva York tal y como ha mostrado en su perfil de Instagram. La actriz de origen ruso se ha abrigado y ha compartido momentos entrañables en la Gran Manzana. Lo que sigue siendo un misterio es si Gabriel y sus pequeñas están en la ciudad de los rascacielos con ella o se quedaron en México. En sus redes no hay rastro de nada, así que nos quedaremos con las ganas de saber. Advertisement

Gabriel Soto y sus hijas han despedido el año juntos en Acapulco y ¿con Irina Baeva?

