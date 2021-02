Close

La tensa entrevista de Gabriel Soto en su 'regreso' a El gordo y la flaca El actor estuvo este lunes en el programa promocionando su nueva telenovela, pero su vídeo íntimo y hasta el nombre de su ex Geraldine Bazán salieron a relucir durante la entrevista. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En julio de 2019 Gabriel Soto acudía al plató de El gordo y la flaca (Univision) para promocionar una obra de teatro, pero cuando ya estaba listo para salir al aire escuchó algo que le hizo salirse inmediatamente de las instalaciones y no hacer la entrevista, generándose una especie de conflicto entre el galán mexicano y el show que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina. "Al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores Lili Estefan y el Gordo de Molina, la sentí hostil, fuera de lugar al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí", explicó entonces el reconocido actor mexicano. A casi dos años de ese incómodo momento que dio mucho de qué hablar en su momento, el protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres y Caer en tentación regresó este lunes al programa para promocionar el estreno en Estados Unidos de su nuevo melodrama, Te acuerdas de mí, historia que protagoniza junto a Fátima Molina. Muy bien acompañado por su pareja en la ficción, el galán de 45 años se conectó vía retoma desde México para platicar con los conductores sobre este nuevo proyecto que aterrizó esta semana en el prime time hispano con una potente historia de amor repleta de intriga y pasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La introducción que hacía Raúl de Molina justo antes de dar paso al actor en la que incluía una mención a su ex Geraldine Bazán ya dejaba entreverar que no sería una entrevista al uso. "Me decían que tenemos a Gabriel Soto ahora. Yo pensé que venía con Irina Baeva, después pensé que el título de la novela tenía que ver con Geraldine Bazán, pero no es así. Lo tenemos con Fátima Molina porque la novela se estrena hoy y se llama Te acuerdas de mí", dijo con su particular estilo el reconocido presentador cubano del veterano show de Univision. Image zoom El gordo y la flaca y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent Aunque apenas fueron 5 minutos de entrevista, la tensión podía notarse en el ambiente, especialmente cuando Raúl preguntó a Fátima si había visto el vídeo íntimo del actor. "Gabriel yo lo que quiero saber es si Fátima se acuerda de ti porque, ¿ella vio el vídeo?", no dudó en preguntar el conductor poniendo así en un aprieto a la actriz mexicana. Un poco nerviosa, Fátima trató de salir al paso como pudo desviando la atención hacia el tema de la telenovela, algo que hizo en varias ocasiones en apoyo al galán mexicano. Pese a las incómodas preguntas que hizo Raúl, Soto no perdió en ningún momento las formas. Al contrario. El actor se mantuvo con una actitud muy afable durante toda la entrevista. "Oye nos vemos esta noche por dos horas el gran estreno en Univision así que esta es la gran novela que comienza Te acuerdas de mí a las 9/8c, Gabriel, Fátima un placer tenerlos a ustedes aquí en el programa", dijo Raúl al despedir a los protagonistas del melodrama.

