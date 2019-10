Así fue el fin de semana de los famosos en las redes By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Gabriel Soto Una celebridad se casó este fin de semana, mientras que otra celebró el cumpleaños de su padre y una pareja fue a una pelea de box. Así pasaron el fin de semana las celebridades. Empezar galería Gabriel Soto e Irina Baeva Image zoom IG/Gabriel Soto "Siempre es un gustazo verte querido Robert @micheladatime @goldenboy. La pasamos increíble 🥊🥊🥊🔝🔝🔝. Abrazos con cariño 😀🙏🏼 #box #matchmaker #friends @irinabaeva❤️", dijo el actor junto, junto a su actual pareja. Advertisement Advertisement Salma Hayek Image zoom IG/Salma Hayek "Que tengan un domingo de sueños #dreams #nomakeup #nofilter", compartió la actriz mexicana. Kylie Jenner Image zoom IG/Kylie Jenner Para celebrar el cumpleaños de su hermana Kim Kardashian West, pasaron el fin de semana en Palm Springs, California Advertisement Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Image zoom IG/Carmen Villalobos "Buenos diassssssssssss Con estas pijamas regalito de nuestros fans... que realmente son familia ❤️❤️❤️LOS QUEREMOS TEAM CAICEDO VILLALOBOS! Él es mi esposo, ella es mi esposa🤩💞🤣💫🙌🏻🥰😍Nuestros globos bellos de @hechoconamorcartagena 😍😍😍😍", compartió la recién casada. Ludwika Paleta Image zoom IG/Ludwika Paleta La actriz compartió un selfie de sí misma en el gimnasio. Maribel Guardia Image zoom IG/Maribel Guardia "#gracias #houston #texas #lamichoacanameatmarket Feliz de estar con nuestra gente aquí en #usa #buenagente ##mexico #centroamerica #suramerica Los amo", expresó la cantante Advertisement Advertisement Advertisement Gregorio Pernia Image zoom IG/Gregorio Pernia "Salud por lo que viene... por.ustedes", dijo el actor. Shakira Image zoom IG/Shakira La cantante compartió una selfie probándose una nueva sombra de ojos. Gloria Trevi Image zoom IG/Gloria Trevi La mexicana celebró el cumpleaños de su padre con esta vieja foto de su progenitor con su hijo. Advertisement Advertisement Advertisement Danna Paola Image zoom IG/Danna Paola "Tú ayer brindando por el/ella, por su madre también... y🥂🇲🇽 #MexicanGirl", comentó la actriz. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

