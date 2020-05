Gabriel Soto y Geraldine Bazán unidos de nuevo por la mejor de las causas A pesar de todo, la expareja ha compartido un momento muy feliz y ha conmovido las redes con este precioso gesto que les unirá por siempre. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han formado una de las parejas más queridas del medio y aunque llevan dos años separados, el cariño hacia ambos es enorme. Gabriel Soto y Geraldine Bazán se mantienen unidos principalmente por un vínculo muy especial, sus hijas Elissa y Miranda. Ambos nos han sorprendido con unas publicaciones en redes que demuestran que por ellas tienen que estar bien. Con motivo del Día del Niño han sacado su lado más romántico y han compartido unas imágenes muy cercanas de sus princesas con unos mensajes llenos de ternura y amor. Primero era la actriz de 100 días para enamorarse quien sorprendía con una entrañable imagen de las pequeñas y un mensaje motivador y positivo de mamá. "¡Mi vida es un descubrimiento y aprendizaje diario con ustedes! Nunca dejen de ser y tener la capacidad de disfrutar, asombrarse y maravillarse de la vida... ¡Siempre niñas. Las amo!". Este primer plano muestra a las ya no tan chiquitinas felices y sonrientes. Son la viva imagen de sus papis quienes, una vez más, han presumido orgullosos el trabajo bien hecho con ellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel no se quedó atrás e hizo lo propio con otro post lleno de corazón y sentimiento en el que declaraba su amor incondicional a los seres que más quiere en este mundo. "Sin duda alguna ustedes son nuestros mejores maestros de vida, ya que nos enseñan a través de su inocencia y su amor que las cosas más pequeñas de la vida son las que más importan", escribía emocionado. Dos imágenes por parte de la expareja que demuestran que, por encima de todo, están ellas, la razón de su existencia y el motivo para mantener viva esa unión. ¡Felicidades por ello!

