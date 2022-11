Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán pidió a Santa Claus que sus padres se reconcilien Elissa Marie y Alexa Miranda no pierden la esperanza de que sus padres vuelvan a ser pareja otra vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien han pasado ya varios años de la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda no pierden la esperanza de que sus padres vuelvan a ser pareja otra vez, algo que en estos momentos parece imposible. Por eso si un deseo para Santa Claus ha tenido la menor de las niñas, la pequeña Alexa, de 8 años, es que sus progenitores estén juntos de nuevo. Según reveló Bazán en una entrevista en el programa Monste & Joe, el año pasado en Navidad Alexa pidió su deseo delante de todos en la escuela. "Los niños iban con el Santa Claus y le decían que querían y entonces un papá estaba tomando a todos los niños y llega y me enseña un video, que Miranda le pidió a Santa que quería que sus papás estuvieran juntos. Yo obviamente le pregunté: 'Mamá, ¿qué pediste?', y me dijo cualquier otra cosa", contó la actriz. Geraldine Bazán y Gabriel Soto Geraldine Bazán y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent El hecho de saber lo que su hija deseaba no fue nada fácil para Bazán, quien es consciente de que los divorcios afectan mucho a los hijos. "Ningún rompimiento es fácil y para los niños muchísimo menos", dijo. No obstante, el deseo de la pequeña Alexa ya no parece una posibilidad. Por un lado, su padre rehizo su vida con la modelo Irina Baeva, con quien tenía planes de boda que se han pospuesto en medio de rumores de una crisis de pareja. Asimismo, Bazán ha dicho que aunque no tiene pareja, no está cerrada al amor. "Estoy soltera, sí. Estoy soltera, pero no estoy sola", dijo a Ventaneando (TV Azteca). "Claro, totalmente [estoy abierta al amor], siempre".

