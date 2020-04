A Gabriel Soto le encanta Tik Tok y muestra su talento como bailarín. ¿Ya lo viste? El actor mexicano se unió al reto Toosie Slide que se ha puesto de moda en esa plataforma social. ¡Míralo aquí!



By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor mexicano Gabriel Soto se unió a la fiebre de Tik Tok de los famosos y ahí demostró su habilidad para el baile aceptando un reto viral. Aunque el galán de telenovelas reconoció que su fuerte no es mover el esqueleto, se apuntó al reto Toosie Slide que se ha puesto de moda en dicha plataforma social con la canción del rapero Drake que lleva el mismo nombre. “Pues ya qué [risas]. En esta cuarentena me uno a los tik tokeros. No soy el mejor bailarín pero cómo me divertí”, escribió utilizando la etiqueta HatersDejenseIr e invitado a sus fanáticos a seguirle en su cuenta de Tik Tok donde ya tiene casi medio millón de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque algunos apreciaron su intento, otros se burlaron de él. “Parece que le están picando las hormigas”, “Qué lindo el abuelito”, “No tiene tumbao’ ”, "Me encanta, lo voy a descargar", fueron algunos de las críticas y elogios que recibió Soto. Otras celebridades que se han unido al reto son Justin Bieber, Jason Derulo, Tyga y LeBron James. En estos tiempos de cuarentena, el también modelo ha pasado sus días activo en redes sociales mientras disfruta de la piscina en casa o hace ejercicio con su novia Irina Baeva. El actor celebró su cumpleaños número 45 el pasado 17 de abril colgando una foto con poca ropa en su cuenta de Instagram y agradeciendo las muestras de cariño que recibió en su natalicio y a lo largo de su carrera. Advertisement

