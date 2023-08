Gabriel Soto tomará una pausa profesional por motivos de salud Una sorpresa resultó que Gabriel Soto diera conocer que está atravesando por algunas complicaciones físicas que se podrían traducir en un operación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La salud de Gabriel Soto ha tenido algunos problemas; por ello, para evitar una intervención quirúrgica el actor, quien hace un tiempo no dudó en hablar de cómo enfrenta las críticas, ha decidido tomarse un tiempo de descanso porque, a causa de sus compromisos profesionales, ha estado saturado y ahora considera fundamental darle prioridad a su bienestar. "Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía", mencionó Soto al programa estadounidense de televisión El gordo y la flaca. "Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto". El protagonista de la telenovela Mi camino es amarte asegura que ha estado dedicado por completo a su trabajo y debe lidiar con las consecuencias de la mejor forma. Así, que el retiro provisional será de varios meses. "No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo ni nada entonces ahora sí necesito dedicarme a mí; a mi salud primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida", advirtió. "Ahora sí ya un necesito de unos mesesitos, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada". Gabriel Soto Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá más adelante, Gabriel Soto dé mayores detalles sobre el destino donde estará tomando unas vacaciones, si es que así sucede, o bien de lo que pretende hacer durante su anunciado descanso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gabriel Soto tomará una pausa profesional por motivos de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.