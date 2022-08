¡Gabriel Soto tiene su propio Ken! Mira el parecido que tienen Gabriel Soto se llevó una sorpresa al ver el parecido que tiene con su muñeco Ken. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Gabriel Soto/IG En medio de la incertidumbre sobre si Gabriel Soto se casará con Irina Baeva, el actor mexicano prefiere hablar de otros temas como, por ejemplo, la sorpresa que se llevó al ver el parecido que tiene con su versión Ken. A pesar de que sus seguidores lo que quieren es que diga si finalmente se suspendió la boda com Baeva que hace un tiempo llevan planificando, Soto ha vuelto a sus redes sociales pero para compartir el muñeco veraniego que le han hecho a su medida. Se trata de un versión del Ken al que han llamado "El guardián del verano reventado", un regalo de Súper Akí, la empresa de supermercados que el actor está promocionando. "Qué increíble detalle @superakioficial 😀😎🙏🏼. Me mandaron a hacer esto por la campaña de Verano Reventado jejejeejeje ☀️☀️☀️☀️🌊🌊🌊🌊", escribió Soto en Instagram al compartir una imagen del estuche con el Ken dentro, ¡y la verdad es que se parecen mucho! A muchos de los fans de Soto les encantó el muñeco: "Me encanta 😍"; "qué cool"; "😂😂😂😂 ajajaja buenísimo"; "genial!!! 👏🥰"; "padrísimo!!!", le dijeron los seguidores. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Gabriel Soto/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los últimos tiempos son varias las personalidades que se han hecho de su Ken o de su Barbie. Tal es el caso de Adamari López, a quien la artista colombiana Shirly Cabrera, coleccionista y amante de las muñecas Barbie, le hizo una réplica en miniatura de la presentadora con uno de los looks que lució el año pasado en una de sus actividades en Miss Universo. También tienen su Barbie famosas como la reina Isabel II, Jennifer López, Gigi Hadid o la pintora mexicana Frida Kahlo.

