¿Se repite la historia? Afirman que Gabriel Soto anda detrás de Sara Corrales, su colega en Mi camino es amarte "No cesa en su anhelo de conquistarla", asegura una fuente sobre el galán mexicano y la actriz colombiana, mientras sigue corriendo el runrún de que el romance con Irina Baeva ha terminado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En México están saltando las alarmas en torno al galán de telenovelas Gabriel Soto. Desde hace días circula sin parar el runrún de que su romance con la actriz de origen ruso Irina Baeva ha llegado a su fin. Y ahora fuentes en Ciudad de México aseguran que el actor tendría un nuevo interés romántico: la actriz colombiana Sara Corrales. Un explosivo reportaje publicado en el diario El Heraldo y firmado por Alex Kaffie, afirma que Soto ayudó a su compañera de trabajo en la telenovela Mi camino es amarte (Televisa) a celebrar su 37 cumpleaños hace seis días. "No cesa en su anhelo de conquistarla", afirma dicha fuente. Por otro lado, el sitio de Univision comparte un pantallazo de un supuesto comentario en redes haciendo mención a Gabriel Soto al que la colombiana habría dado "like". Dicha fuente publicó otro reportaje el pasado 9 de diciembre afirmando que Soto "se ha enamorado" de su colega y que diariamente "le manda flores". Lógicamente las comparaciones no se han hecho esperar con la historia de amor de la vida real protagonizada por Soto e Irina Baeva, quienes en conocieron en el set de la telenovela Vino el amor, del 2016. En redes, Corrales colgó videos y fotos de la celebración que le prepararon sus compañeros de telenovela —incluyendo su colega Susana González— . En las imágenes se observa a la cumpleañera rodeada de colegas, entre ellos Soto, quien al igual que el resto de los participantes en el video la abraza frente a un pastel con velitas: Sara Corrales pastel de cumpleanos Credit: IG/Sara Corrales Sara Corrales con gabriel soto Credit: IG/Sara Corrales En agosto, Corrales se unió al elenco de Mi camino es amarte para participar en una misa y dar inicio a las grabaciones de la telenovela en Ciudad de México. Por cierto que en dicho post la producción aún llevaba el nombre de Los caminos del amor: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sara Corrales ha destacado en producciones tales como Todos quieren con Marilyn, El señor de los cielos y más recientemente El Último Rey, protagonizada por Pablo Montero y basada en la vida del desaparecido Vicente Fernández. Al parecer la actriz nacida en Medellín se encontraría actualmente soltera después de anunciar durante el verano pasado que había puesto fin a su compromiso matrimonial con el mexicano Rafael Gutiérrez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Se repite la historia? Afirman que Gabriel Soto anda detrás de Sara Corrales, su colega en Mi camino es amarte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.