Gabriel Soto sorprende así a Irina Baeva en el día de su cumpleaños El actor mexicano ha sido el primero en felicitar a su novia Irina Baeva que en el día de hoy cumple 27 años de una forma muy especial. By teresaarangueztimeinc Hoy es un día muy importante para Irina Baeva. La actriz rusa cumple 27 primaveras y desde primerísima hora de la mañana ha recibido una aluvión de felicitaciones. El primero de la lista no podía ser otro que Gabriel Soto, quien le ha sorprendido con unas preciosas palabras y unas románticas fotos de ambos. "Hoy celebro tu día mi amor. Celebro el amor tan grande que nos tenemos y celebro que me haces el hombre más feliz del mundo. Mucha salud y mucha vida para seguirla caminando juntos. Feliz cumpleaños, ¡TE AMO!", le ha escrito el actor de lo más enamorado. Un mensaje donde deja más claro que el agua cuáles son sus sentimientos y el estado actual de su relación a pesar de todo lo que se diga o se critique a su alrededor. La pareja que ya ha superado su primer año de relación está más unida que nunca. Además de construir un amor fuerte a prueba de golpes, también comparten plató en su nuevo proyecto de Televisa Soltero con hijas donde Irina luchará por el amor de su protagonista, en este caso Gabriel. La vida les ha vuelto a unir en lo laboral, espacio donde se conocieron y donde comparten escenas cómplices nuevamente. Seguro que con motivo de su cumpleaños nos regalarán momentos de lo más románticos, así que estaremos muy pendientes. ¡Muchísimas felicidades Irina, disfruta de tu día!

