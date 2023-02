Gabriel Soto ¡se desnuda! De manera muy sensual y provocadora se mostró Gabriel Soto de manera pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una sorpresa ha resultado Gabriel Soto se muestre ¡al desnudo! Así es, el actor no dudó en mostrar sus encantos por completo y dio a conocer una imagen, en blanco y negro, donde se le aprecia acostado en una cama de arena y a su alrededor tiene unas piedras de diversos tamaños; está cubierto por arena también que parte cubrir la entrepierna y se puede ver que tiene los ojos abiertos. "Jesús de la Cruz", el nombre del fotógrafo fue el único texto que utilizó Soto para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Lo cual, agradeció el mencionó retratista con un "Gracias". Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. "¡Dios de mi vida! Dame aire que me quede sin oxígeno"; "Que buena foto; tú como los vinos amigo, cada día más bueno"; "Mi Dios"; "Lindíssimo, como siempre Gabriel", y "¡¡¡Qué buena foto!!! Felicidades", fueron algunos comentarios de los cibernautas. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes pusieron emoticones de fuego, caritas con corazones y corazones. Además, a solo tres horas de su publicación, la imagen ya tiene más de 14 mil likes. Hasta el momento, Irina Baeva, quien ha asegurado seguir en romance con el protagonista de la telenovela Amor dividido, no se ha pronunciado ante esta sexy instantánea; se desconoce si lo hará después.

Por su parte, Gabriel Soto continúa dedicado a su actual proyecto profesional, la telenovela Mi camino es amarte, donde comparte créditos estelares con Susana González. También pasa tiempo con sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, tal como lo ha dejado ver de manera pública.

