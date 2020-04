"Rica, rica, rica". A Gabriel Soto se le salen los ojos con el bikinazo más atrevido de Irina Baeva El actor no pudo controlar sus instintos al contemplar el sexy posado de su novia con el que ha revolucionado las redes. ¡Espectacular! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de todo lo malo que significa este virus llamado coronavirus, este confinamiento está siendo una prueba para muchas parejas. En el caso de Irina Baeva y Gabriel Soto la prueba está más que superada ya que están disfrutando a tope de su convivencia tal y como nos muestran en sus románticas publicaciones en redes sociales. Además de mucho amor hay mucha pasión. El último bikinazo compartido por la actriz rusa no es uno cualquiera, supera los límites de la sensualidad. Su novio no ha podido evitar derretirse de amor y así se lo ha hecho saber con un comentario que demuestra la química explosiva entre ellos. "Rica, rica, rica", la ha escrito el protagonista de Soltero con hijas ante tal imagen. Desde luego no es para menos. Irina luce espectacular en mayúsculas. Con un traje de baño diminuto en medio de la naturaleza presume abdominales de acero y cuerpo de escándalo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La lista de adjetivos positivos calificativos ha sido interminable. Y es que estos días junto a Gabriel en Acapulco están siendo de relax absoluto, ¡hasta celebraron el 45 cumpleaños del actor a lo grande! Ejercicio, lectura, baños, barbacoas y mucho, mucho amor son los ingredientes que están haciendo que su cuarentena sea mucho más llevadera. Sus vidas agitadas y llenan de proyectos les impiden normalmente pasar tanto tiempo de calidad juntos, así que están aprovechando cada minuto de este encierro para conocerse y quererse más. ¿Saldrá una boda de aquí?

