Gabriel Soto se defiende con imágenes de sus hijas jugando con Irina Baeva Sonrientes y felices aparece su actual novia Irina Baeva conviviendo con sus hijas. ¿Quién tiene la razón? By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pocos minutos de que Geraldine Bazan explotara contra las declaraciones de una revista por asegurar que ella “acudió a un brujo” y defender a sus hijas de la “violación” de los derechos de sus hijas, Elissa y Miranda, Gabriel soto respondió publicando imágenes —sonrientes y felices—de su actual novia Irina Baeva conviviendo con las niñas. “Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias”, escribió en el calce de las fotos mensaje que compartió en Instagram. “Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad…”, dijo en tono irónico acompañando el mensaje con emojis de risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent.com (2) “La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean. Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia”. Image zoom Con estas imágenes, Soto desmintió públicamente a Geraldine. Los mensajes y comentarios no se hicieron esperar. Image zoom ¡Que bonitas fotos! Y que bonitas palabras, como debe de ser, desde el amor. Y que así sea para todas las personas que han pasado o pasan situaciones como las que les tocó a ustedes, que las cosas se solucionen desde el amor y civilización. ¡Eres un gran papá! Lo mejor para ustedes como pareja y familia”, escribió Karla Gómez, colega de Soto en Soltero con hijas. Image zoom Y ahora… ¿a quién le creemos? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Gabriel Soto se defiende con imágenes de sus hijas jugando con Irina Baeva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.