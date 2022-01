Gabriel Soto reveló si tuvo que tomar terapia psicológica tras filtración de video íntimo En 2020, se dio a conocer un video íntimo de Gabriel Soto que le ocasionó una serie de conflictos emocionales y personales ¿cómo pudo superar este momento tan complicado? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2020, Gabriel Soto vio vulnerada su intimidad cuando un video muy personal fue filtrado públicamente. A partir de aquel momento, el actor inició una batalla legal para que se respeten los derechos a la privacidad, debido a que esta situación le ocasionó una serie de problemas emocionales y le dañó a nivel familiar; de hecho, la mayor preocupación era que causara alguna afectación a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. Ahora, el protagonista de la telenovela Caer en tentación revela si requirió alguna ayuda psicológica para enfrentar esta situación. "A nivel emocional no fue necesario tomar terapia. Con el apoyo de mi familia, de mis hijas, evidentemente también de mi pareja, hemos llegado y ya, digamos que ya está en el pasado", mencionó Soto al medio Infobae. "Por eso me acerqué a la Fiscalía, levanté la denuncia, siguiendo un proceso que, como todos los procesos legales llevan tiempo". El también modelo ha decidido dejar esta difícil experiencia atrás y concentrarse en el presente. "Afortunadamente el tiempo ya ha pasado, ya estoy mucho mejor", confesó. "Fueron épocas muy complicadas porque es una violación a la intimidad, como yo lo he dicho muchas veces, uno puede hacer con su intimidad lo que uno quiera", advirtió. "Lo grave aquí es que la gente filtre, difunda y comparta el contenido sin el consentimiento de alguien, pero es importantísimo destacar que hay una ley, que se llama Ley Olimpia, que finalmente castiga este tipo de acciones y del compartir en redes sociales y en internet este tipo de contenido con cárcel". Gabriel Soto Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Soto está disfrutando de su nuevo proyecto profesional, el melodrama Amor dividido, donde otra vez comparte créditos con su prometida Irina Baeva.

