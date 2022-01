Gabriel Soto revela si es complicado trabajar con su novia Irina Baeva Nuevamente, Gabriel Soto e Irina Baeva están juntos en una telenovela, donde ambos comparten muchas escenas. Por ello, el actor confesó cómo es trabajar con su prometida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación de Irina Baeva y Gabriel Soto va viento en popa; incluso, tras la petición matrimonial, ya están en los preparativos para su próxima boda. Justamente, han retrasado este evento nupcial porque están trabajando juntos en la telenovela Amor dividido. Ahora, el actor da a conocer si ha sido complicado trabajar nuevamente con su novia, con quien convive por muchas horas. "A mí me encanta. La verdad es que nos encanta trabajar juntos, estamos en sintonía en dos cosas muy importantes, en primer lugar en sintonía en cuestión de energía", mencionó Soto al medio Infobae. "Me refiero a que estamos enfocados en el mismo proyecto, podemos trabajar las escenas en casa, hablamos de lo mismo, estamos en la misma sintonía en ese sentido". Incluso, el protagonista del melodrama Soltero con hijas descartó que esta convivencia tan estrecha pudiera afectar su romance. "En otro muy importante es la cuestión de tiempo, mucha gente dice 'sí, se desgasta la relación', para empezar no todos los días grabamos juntos, hay días que ella graba por su lado y yo por mi lado, no nos toca grabar juntos", aclaró. Irina Baeva Irina Baeva y Gabriel Soto en Amor dividido | Credit: Instagram Amor dividido SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando haces novela pasas de doce a catorce horas al día, de lunes a sábado en el set de grabaciones, entonces si no estás en la misma sintonía casi no te ves, entonces tampoco está padre irse al otro lado del extremo de la moneda, de no verte nunca, entonces podemos pasar más tiempo juntos, tener más tiempo de vernos, platicar y todo", agregó. "La verdad es que nos encanta estar grabando juntos". Gabriel Soto se confesó muy emocionado de estar en un proyecto de esta naturaleza y compartir escena con su amada Irina Baeva.

