Gabriel Soto revela cómo es la relación actual con su ex Geraldine Bazán Tras casi cuatro años de divorcio, Gabriel Soto habla por primera vez del trato que actualmente mantiene con su exesposa y madre de sus hijas, Geraldine Bazán. ¿Siguen los conflictos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2017, se dio a conocer la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto tras una década de estar juntos y dos hijas en común, Elissa Marie y Alexa Miranda; un año después firmaron el divorcio y a la fecha cada uno ha seguido con su vida. Desde entonces, actriz no ha hecho pública ninguna relación sentimental, pese a que ha sido relacionada sentimentalmente con diversos caballeros. Por su parte, el actor mantiene una romance con su colega Irina Baeva y están listos para contraer nupcias; de hecho, se rumoró que este idilio fue la causa del término del matrimonio del protagonista de la telenovela Amor dividido. Al principio los conflictos entre ambos estuvieron a la orden del día; ahora, se da a conocer cómo es la relación que mantienen los exesposos. "[Geraldine Bazán y yo] estamos muy bien; ha pasado mucho, mucho tiempo", reveló Soto al programa estadounidense de televisión Despierta América (Univisión). "Mis hijas ¡uy! Sí, totalmente [acopladas a su nueva relación sentimental]. Siempre lo he dicho, mientras yo esté bien, ellas van a estar bien, y mientras su mamá esté bien, mis hijas va a estar bien", continuó. "Siempre he dicho que nuestras hijas son prioridad para todos, para su mamá, para mí, para todos; ahora sí que para toda la familia. La idea es que los niños estén bien, y todo con relación a ellos. Llevar una relación cordial, respetuosa, afable, para que los niños estén bien". Geraldine Bazán y Gabriel Soto Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Soto también dio a conocer que sus hijas y él se fueron de vacaciones con Irina Baeva a Nueva York. "Fuimos a turistear, a conocer. Mis hijas no habían ido a Nueva York, bueno Elissa sí, pero estaba muy chiquita; entonces fuimos a la Estatua de la Libertad, fuimos a todos los lugares emblemáticos, a Central Park. Ahora sí que a turistear, pasando unos días muy agradables y muy a gusto", concluyó.

