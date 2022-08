Gabriel Soto revela el motivo por el que no se casa con Irina Baeva Por fin, Gabriel Soto habla a detalle de lo que ha llevado a la cancelación de su boda con Irina Baeva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de una separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva han estado a la orden del día. La salida de la actriz de México con destino a Rusia para ver a su familia fue motivo para acrecentar las especulaciones. Luego de que el protagonista de la telenovela Mi camino es amarte dejó claro que el amor sigue, ahora abre su corazón y explica lo que ha ocurrido con la cancelación de la boda. "Obviamente se extraña [a Irina Baeva], pero finalmente ella estaba muy contenta, vio a su familia después de tres años de no verlos; mientras yo estoy, inundado con trabajo", mencionó al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "De hecho, íbamos a ir juntos, nada más que yo no pude por cuestiones de trabajo, y bueno, después de 3 años de no ver a su familia, tener ahorita el tiempo y la oportunidad de haber ido, para ella fue algo lleno de felicidad". Pese a todo, Gabriel Soto no descarta llevar a cabo la boda y aseguró que tanto él como Irina Baeva "queremos retomar los planes que teníamos" y sigue en pie casarse en una playa; incluso; bromeó con "Acapulco", donde viven algunos miembros de su familia. Simplemente, darán tiempo a que todo se acomode para llevar a cabo el enlace matrimonial. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita tenemos que terminar los compromisos de trabajo y que también las cosas, como siempre lo he dicho, que el conflicto de Rusia y Ucrania ha sido el tema precisamente que nos ha detenido un poco porque su familia no puede venir", explicó. "Obviamente, fue mucho más fácil para ella una sola persona ir para allá, que toda su familia venir aquí y más en estos tiempos complicados. Entonces, esperemos que ya se abran las puertas en ese sentido".

