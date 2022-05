Gabriel Soto revela más detalles de su próxima boda con Irina Baeva Gabriel Soto habla de la participación de sus hijas y otros detalles de su esperada boda con Irina Baeva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto e Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva | Credit: Gabriel Soto/Instagram Cada día falta menos para que Irina Baeva se estrene sus dos vestidos de novia, y le dé el "sí acepto" a Gabriel Soto. ¿Cómo han reaccionado las hijas del actor mexicano con Geraldine Bazán ante el acontecimiento?, ¿cuándo y dónde será por fin la tan esperada ceremonia? Sobre estos asuntos y más habló el mexicano. En declaraciones a la prensa a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Soto confirmó que sus hijas, Elissa y Miranda, están muy entusiasmadas con su boda y que estarán presentes. "Obviamente van a estar conmigo ahí, son mis hijas, obviamente, pues estamos con el wedding planner viendo qué va a pasar, cómo van a estar y de qué manera van a participar, ellas están muy emocionadas, así que ya veremos de qué manera van a participar, pero evidentemente de una manera muy íntima porque son mis hijas", aseguró. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: IG/Irina Baeva y Gabriel Soto El actor también desmintió los rumores de que la boda tendría lugar este viernes, y confirmó que la futura novia estrenará dos vestidos en la celebración. "Va a tener dos, pero no quiero hablar más, no es el 6 de mayo, estás hablando de que ya es el viernes, ¿cómo crees?", dijo. También indicó que aunque pensaron hacer la ceremonia en Acapulco, aún no están decididos. "Pensábamos en Acapulco, pero por los meses que estamos pensando, estamos con un dilema, es lo que hemos estado hablando con nuestro wedding planner que es probablemente en épocas de lluvias, puede ser agosto, septiembre, entonces estamos viendo, todavía estamos definiendo, pero ya tiene los vestidos", sostuvo. En cuanto a los padrinos de la boda, el actor cree que podrán ser familiares de ambos, pero por el momento esto no es lo más importante. "Familiares, hemos estado pensando también en eso, estamos esperando lo más importante es que la familia de Irina pueda venir de Rusia, eso es lo más importante ahorita", indicó. gabriel soto fin de año 2021 Credit: gabriel soto IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una ocasión Baeva reveló algunos detalles de su boda, como que la ceremonia tendrá algunas de las tradiciones de Rusia y México. "Puede ser que haya tradiciones o cosas diferentes. Creo que lo más importante, tanto en Rusia como en México, y me imagino que en cualquier otro país del mundo, y para mí, para nosotros, espero, [que] finalmente es un ritual, es una ceremonia muy bonita para celebrarse; eso es lo más importante". De momento hemos conocido que la prestigiosa firma de colecciones de novia PRONOVIAS será la que confeccione los vestidos de Baeva. ¡Y parecen estar espectaculares!

