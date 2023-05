Gabriel Soto revela cuál fue su peor beso de telenovela: "Le olía muy mal la boca" Por primera vez, Gabriel Soto hace una fuerte confesión sobre el momento incómodo que vivió con una compañera de trabajo cuando tuvo que besarla durante un proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora, Gabriel Soto se ha consolidado como galán estelar de los melodramas mexicanos. Sin embargo, para lograr posicionarse en la actuación inició, como muchos otros colegas, con pequeños papeles. Así, cuando Interpretaba sus diversos personajes, también tenía romances ficticios donde debía besar a sus compañeras. Ante ello, reveló cuál ha sido, hasta hoy, el peor beso que ha recibido en una telenovela. "En besado mucho a alguien. No puedo decir nombres porque eso sería muy feo. Pero me acuerdo, muy al principio, cuando empezaba el algunas telenovelas del señor Emilio Larrosa, me tocó besar a una chica que híjole, le olía muy mal la boca. Y era mi novia [en la ficción], no oh a decir ", reveló Soto al programa digital Pinky Promise (YouTube). "De hecho, ya no está en el medio [artístico]". También confesó cuál ha sido el mejor beso que ha recibido y resulta que fue de Irina Baeva, quien ahora es su novia y prometida; debido a que ambos protagonizaron la telenovela Vino el amor, en 2016. De hecho, se ha rumorado que en ese proyecto surgió el amor entre ambos. "El mejor beso [ha sido] con Irina", confesó. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa experiencia no tan agradable quedó atrás y ahora, el famoso disfruta de ser uno de los consentidos de los productores para encabezar sus proyectos. De hecho, su más reciente telenovela Mi camino es amarte, donde compartió créditos con Susana González, resultó un éxito en la carrera de Gabriel Soto, quien dejó claro que su romance con Irina Baeva sigue sólido.

