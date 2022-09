Gabriel Soto revela cómo está su relación con Irina Baeva Las especulaciones y rumores acerca del estado de su relación con la actriz rusa no han cesado en las últimas semanas. Soto ha revelado ahora el motivo por el que no se les ha visto juntos. "Se han especulado muchísimas cosas y el tema es que...". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Irina Baeva; Gabriel Soto | Credit: Mezcalent (x2) La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán. Son muchas las especulaciones y rumores que han surgido alrededor de la pareja y la cancelación de su boda debido a que no se les ha visto juntos desde hace tiempo. Pero, ¿qué está sucediendo realmente entre el galán mexicano y la actriz rusa? Irina Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent El protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres y Soltero con hijas fue cuestionado al respecto en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Mezcalent "Lo único que te puedo decir es que se han especulado muchísimas cosas y el tema es de que yo estoy grabando todos los días de lunes a sábado e Irina ha tenido viajes, se fue a Nueva York, se fue a Rusia a ver a su familia, ahora se va a Qatar, entonces cada quien ha estado con sus actividades profesionales y es por eso que bueno se han dado como muchas versiones y especulaciones", declaró el intérprete de 47 años, quien graba en México la nueva telenovela de TelevisaUnivision Mi camino es amarte, donde comparte créditos con Susana González. Soto, quien puede presumir de tener más de 4 millones y medio de seguidores en Instagram, reiteró una vez más que su relación con Baeva va bien. "Vamos bien, es simplemente que cada quien está ahorita con un chorro de trabajo. Yo con las cargas de las grabaciones, tú lo sabes, la gente no lo sabe, pero estamos aquí 12, 14 a veces hasta 16 horas, hoy llegamos 6 de la mañana y acabamos a las 9 de la noche; y ella se fue dos semanas a Nueva York, se fue un mes a Rusia, se va ahora un mes a Qatar, entonces bueno cada quien ha estado con sus cosas", explicó al actor, "pero todo bien", recalcó. Gabriel Soto Gabriel Soto e Irina Baeva | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿será que los planes de boda continúan? "¿En 2023 pisarás el altar?", le preguntó el reportero. "Sí, es la idea, esperemos que no venga otro conflicto Ucrania Rusia [u] otra pandemia y todo va caminando bien", comentó entre risas.

