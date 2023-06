Gabriel Soto revela cómo es la relación actual con su ex Geraldine Bazán Han pasado seis años del divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ¿siguen los conflictos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien la relación sentimental, con matrimonio incluido, que mantuvieron durante varios años Geraldine Bazán y Gabriel Soto no terminó de la mejor forma, debido a que se rumoró que hubo una infidelidad por parte del actor con su colega y actual novia, Irina Baeva. Ante ello, los dimes y diretes estuvieron a la orden del día y el caos alrededor de la separación, y la pareja estuvieron presentes mucho tiempo. Han pasado casi seis años del divorcio y ahora el protagonista de la telenovela Mi camino es amarte, habla de cuál es el trato que tiene con su exesposa, con quien procreó dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. "Afortunadamente, con su mamá [Geraldine Bazán] me he puesto de acuerdo para estar la mitad del tiempo con mis hijas", mencionó Soto al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Si bien no quiso ahondar más en el tema dejó entrever que la relación es cordial, tal como hace un tiempo declaró Bazán. De lo que el famoso si quiso hablar es de la convivencia que tiene con sus descendientes. Geraldine Bazan y Gabriel Soto Geraldine Bazan y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi hija grande ya tiene 14 años. Ya estoy en adolescencia, increíble. Mis hijas son mi vida entera, siempre lo he dicho y siempre van a serlo. Y siempre estoy presente y estoy con ellas", mencionó. "Entonces, son mi todo. Elisa en la adolescencia total, está en otra etapa y Miranda está chiquita, todavía tiene nueve años; así que disfrutándola mucho todavía". Geraldine Bazán y Gabriel Soto parecen haber dejado atrás las controversias; ahora, cada uno se concentra en sus proyectos personales y profesionales, pero teniendo como punto en común a sus dos hijas.

