Gabriel Soto recuerda a su fallecida mamá de una manera muy especial: "Besos hasta el cielo" Hace casi cuatro décadas, Gabriel Soto sufrió la pérdida de su madre. Sin embargo, cada día la tiene presente y así lo demuestra ahora. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 8 de junio de 1983, falleció Elisa Díaz Lombardo, la madre de Gabriel Soto. La señora tenía 33 años y la causa de su muerte fue una perforación en la úlcera. En aquel entonces, el actor era un niño de nueve años y desde entonces no ha dejado de la recordarla. De hecho, su primogénita lleva el nombre de su abuela Elissa Marie. Así, en cada aniversario luctuoso el también promotor boxístico recuerda a quien le dio la vida. En esta ocasión, el protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí dio a conocer una tierna imagen donde, siendo un bebé, está en los brazos de su madre, quien lo mira fijamente. "Hoy hace 37 años partiste", fue el texto que escribió Soto para acompañar dicha fotografía que posteó en su cuenta de Instagram. "Pero te pensamos y te extrañamos todos los días mamá, y sé que siempre estás presente", agregó. "Besos hasta el cielo mamá Elisa". Algunos cibernautas reaccionaron ante el parecido de la señora con la hija mayor del actor. "Elissa Marie es su vivo retrato" o "Igualita a ti Elissa Marie ¡¡¡qué impresión!!!". Gabriel Soto Credit: Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que hace un tiempo, el estelar masculino del melodrama Soltero con hijas declaró que la enfermedad de su progenitora fue muy complicada. Por lo tanto, debió estar separado de ella dos años antes de su muerte y cargo de la familia de ella; lo cual, fue difícil de sobrellevar considerando que era un niño muy pequeño. Gabriel Soto mantiene intacto el amor hacia su madre y se ha lo inculcado a sus dos hijas Elissa y Alexa Miranda. Además, aprovecha otras ocasiones especiales para recordarla.

