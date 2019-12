Gabriel Soto reaparece con una de sus hijas después de su fuerte polémica con Geraldine Bazán Después de unos días en silencio, el actor ha compartido un video con su hija Elisa desde su casa demostrando la gran complicidad que existe entre ambos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Está inmerso en la grabación de su nueva telenovela Soltero con hijas pero en sus poquitos ratos libres Gabriel Soto le pone imaginación para pasar momentos entrañables con sus dos princesas. Este sábado el actor ha compartido un divertido video con Elisa, su hija mayor, que deja al descubierto la preciosa relación entre ambos. Unas imágenes que llegan días después de la polémica entre él y su exesposa Geraldine Bazán. La actriz mostró su indignación al saber que sus hijas habían compartido tiempo y espacio con Irina Baeva, en contra de su voluntad. Algo que Gabriel negó con unas fotos de su novia con sus pequeñas pasando un buen rato. Ambos se han mantenido en silencio desde entonces pero el actor ha querido mostrar con esta divertida grabación casera la preciosa complicidad que existe entre ambos. Una vez más nos deleitaron con la famosa aplicación Tik Tok donde se puede cantar, bailar e incluso crear diálogos en diferentes idiomas. En esta ocasión, ambos charlan en un inglés muy británico de forma fluida y se meten en la piel de dos personajes de lo más cómicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La niña de papá", escribió orgulloso el intérprete de Nicolás, su personaje en la exitosa novela de Televisa. Padre e hija deleitaron a los seguidores de Instagram que les dedicaron unas cariñosas palabras. "Qué divertido", "Los amo", "¡Genial! jajajajajaja!!, escribieron algunos. ¡Esperamos nuevos videos! Advertisement

Gabriel Soto reaparece con una de sus hijas después de su fuerte polémica con Geraldine Bazán

