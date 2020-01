Gabriel Soto reaparece con sus hijas después de las Navidades con un video enternecedor Después de unos días sin mostrar nada en redes con sus pequeñas, el actor ha vuelto a compartir un divertido video con Elissa y Miranda. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han sido unas Navidades llenas de buenos momentos para Gabriel Soto, además de mucho trabajo. El actor sigue metido de lleno en las grabaciones de la telenovela Soltero con hijas, pero para el fin de año ha tenido unos días libres que ha compartido en Acapulco con unas invitadas de honor en su casa, sus princesas Elissa y Miranda. El intérprete ha preferido no publicar imágenes junto a ellas en estas fechas, pero ahora que han pasado, Gabriel ha vuelto a deleitarnos con un enternecedor video haciendo de las suyas con sus peques. Les hemos visto bailar y hacer clips en la aplicación Tik Tok, y ahora nos sorprenden con este espectacular juego de manos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Y así nos emocionamos de haber terminado el día de llamado temprano, Soltero con hijas, jajajjajajajajajjaja. Mis hijas, mi vida entera”, ha escrito feliz el actor. Después de unos días de descanso, Gabriel ha vuelto al set para grabar la serie de Juan Osorio. Mientras, su chica Irina Baeva disfrutaba de unos días de descanso en Nueva York desde donde nos ha regalado un montón de fotos y videos de la Gran Manzana. La actriz, también parte del elenco de la novela en la que trabaja su novio, ya está de vuelta en México para meterse en el papel de la malvada Masha, la joven rusa que intentará conquistar a Nicolás, el personaje de Gabriel. Advertisement

Close Share options

Close View image Gabriel Soto reaparece con sus hijas después de las Navidades con un video enternecedor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.