Gabriel Soto sobre Laura Bozzo: "Es una tristeza que haya una mujer que se exprese con esa vulgaridad" El actor mexicano opinó sobre las polémicas declaraciones que dio días atrás la conductora peruana en contra de su novia Irina Baeva. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay una celebridad que ha criticado duramente el noviazgo entre Gabriel Soto e Irina Baeva esa ha sido, sin duda, Laura Bozzo. La polémica presentadora peruana ha dedicado duras palabras a la pareja, las últimas hace tan solo unas semanas cuando celebró que se cancelara la conferencia que iba a impartir la actriz rusa dentro del evento What a Woman. “Tú no nos inspiras como mujer, a mi me denigras”, dijo enfadada la conductora. Si hace unos días era Baeva la que se pronunciaba sobre las duras palabras que le dedicó Bozzo, ahora ha sido Gabriel el que ha dejado muy clara su postura al respecto. “Irina lo dice también y yo también lo digo, hay que tomar las cosas de quien vienen. Lo que sí te digo es que es una tristeza que haya una mujer que se exprese con esa vulgaridad y sobre todo en un tema que ni siquiera le incumbe, ni le interesa, ni le afecta”, declaró el que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres, Vino el amor y, más recientemente, Soltero con hijas en un reciente encuentro con medios de comunicación. Image zoom Laura Bozzo y Gabriel Soto “Hay que tomar las cosas de quien vienen y, como decimos, Pedro dice más de Juan que de Pedro”, agregó el reconocido intérprete de 44 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De igual forma, el actor restó importancia a las críticas que ha recibido a través de las redes sociales asegurando que lo más importante para él es que sus hijas se encuentren bien. “Hay que tomar las cosas de quien vienen. Aquí está el cariño de la gente, la gente nos quiere, la gente nos sigue, tenemos trabajo, acabamos de hacer la novela de Soltero con hijas, que fue un gran éxito, tengo propuestas de trabajo y lo más importante para mí es que mis hijas estén bien [y] mis hijas están bien entonces todo lo demás que la gente hable, que la gente diga también, como digo yo, cuando la gente habla Sancho señal que vamos cabalgando”, aseveró. Advertisement

Gabriel Soto sobre Laura Bozzo: "Es una tristeza que haya una mujer que se exprese con esa vulgaridad"

